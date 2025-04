Bevölkert wie zu ihren besten Zeiten – das war die Geba vor allem am Sonntag, als Sonnenschein zu einem Ausflug lockte. Nicht nur die Leute aus dem Landkreis schienen neugierig zu sein auf das, was Claudia und Steven Bamberg hier nun wieder anbieten, seitdem vom Rhönkulturgarten bis zum Saal, dem Bergstübchen und zum Rhönenergiehaus alles in ihrer Hand ist. „Auch die Meininger Hütte des Rhönklubs haben wir jetzt übernommen, statten sie ein wenig neu aus und bieten dann ein Bettenlager an“, sagt Steven Bamberg, trotz all des Trubels am Sonntag relativ entspannt. Am Samstag hatte der Rhönklub hier Kaffee und 28 Kuchen verkauft – „damit hat der Verein die Unkosten für die Hütte fürs ganze letzte Jahr raus“, hörte der Wirt.