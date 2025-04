Der Frühling treibt in diesen Tagen nicht nur frisches Grün und Blüten in sämtlichen Farben heraus– auch die Menschen kommen hervor und zelebrieren Geselligkeit. Am Osterwochenende im Landkreis gab es reichlich Gelegenheit dazu: bei Osterfeuern allerorten – beispielsweise in Eisfeld. Ausgelassen gefeiert haben Hunderte zwei Nächte lang bei der Jubiläumsausgabe des Osterrocks in Crock. Das Kontrastprogramm dazu gab es für entspannte Naturgenießer beispielsweise beim Osterspaziergang in Waldau. Hier ging es auf Schusters Rappen durch die grünende Landschaft. Einige Impressionen haben wir für Sie, liebe Leser, zusammengestellt.