Die kleinen Küken aus gerollten schmalen Papierstreifen haben es Kerstin angetan. Am großen bunten Basteltisch der Kreativ Verrückten aus Zella-Mehlis im Atelier des Bürgerhauses müht sich die Elfjährige aus Ilmenau, es Walburga Reinhardt gleichzutun, die mit sicherer Hand die gelben Papierstreifen auf dem Quilling-Werkzeug aufwickelt. „Der kleine schwarze kommt in die Mitte, der wird das Auge“, erklärt die Zella-Mehliserin, die mit sechs anderen der Gruppe „Kreativ Verrückte“ den Bastelstand beim Ostereiermarkt betreibt und Einblick in ihre künstlerischen Hobbys geben. Immer wieder rutscht dem Mädchen die kleine Papierrolle aus der Hand. Doch sie gibt nicht auf – und kann schließlich dank fachkundiger Anleitung auch ein selbst gebasteltes Mini-Küken mit nach Hase nehmen.