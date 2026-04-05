Der Aufruf der Suhler Friedensinitiative, im Rahmen des Thüringer Ostermarsches 2026 an Ostern für eine nachhaltige Friedenspolitik und ein besseres Morgen auf die Straße zu gehen, fand in Suhl großen Widerhall. Mehr als 100 Menschen trafen sich am Samstag zu einem Friedensmeeting an der Friedenseiche, um ihren Protest gegen Kriegstreiberei und eine Politik zum Ausdruck zu bringen, mit der die Welt immer tiefer in Gewalt und Aufrüstung versinkt.