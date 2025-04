Die Stadt Meiningen wird auch in diesem Jahr zu Ostern wieder zum Treffpunkt für die ganze Familie, aber auch für Freunde und Bekannte. Am 19. April lädt der traditionelle Meininger Ostermarkt ein, der alljährlich auch Besucher von auswärts anzieht. Groß und klein können sich an diesem Tag auf ein buntes Markttreiben in der Innenstadt freuen. Schlendern, Verweilen, Schauen, Kaufen und Erleben heißt dabei das Motto.