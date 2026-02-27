Zur Ortsteilratssitzung in Langewiesen gab es diese Woche bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Ostermarkt-Programm. Um einige Eckpunkte zu umreißen und den Werbeflyer vorzustellen, waren Martin Schwartz, Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung sowie Stadt- und Tourismusmarketing, und Ulrike Unger, Mitarbeiterin im Heinse-Haus, zu Gast. Das gab der Ratsrunde Gelegenheit zu Nachfragen – etwa dazu, ob das Budget auf dem Niveau des Vorjahres geblieben sei. Dies wurde von Schwartz mit Verweis auf den geltenden Haushaltsplan bejaht.