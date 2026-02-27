Zur Ortsteilratssitzung in Langewiesen gab es diese Woche bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Ostermarkt-Programm. Um einige Eckpunkte zu umreißen und den Werbeflyer vorzustellen, waren Martin Schwartz, Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung sowie Stadt- und Tourismusmarketing, und Ulrike Unger, Mitarbeiterin im Heinse-Haus, zu Gast. Das gab der Ratsrunde Gelegenheit zu Nachfragen – etwa dazu, ob das Budget auf dem Niveau des Vorjahres geblieben sei. Dies wurde von Schwartz mit Verweis auf den geltenden Haushaltsplan bejaht.
Ostermarkt Langewiesen im Zeichen von Hase und Osterei
Evelyn Franke 27.02.2026 - 15:57 Uhr