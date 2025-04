Nach dem wenig erquicklichen Wetter des Vorjahres, als der Ostermarkt bereits Ende März über die Bühne ging, zeigte sich diesmal der Frühling von seiner besten Seite und bot angenehme Temperaturen für den Ostermarkt 2025. Nicht nur die Gastgeber in der Heinse-Stadt wissen schließlich, dass passendes Wetter die sprichwörtliche „halbe Miete“ ist. Am Erfolg der Zwei-Tages-Ausstellung zweifelt wohl niemand, auch wenn die interne Auswertung erst noch bevorsteht. So zeigte man sich am Montagabend in der Ortsteilratssitzung sehr angetan von der Resonanz der Besucher. Die kamen wie gewohnt nicht nur aus den Nachbarorten, sondern aus der gesamten Region bis über die Kreisgrenzen hinaus.