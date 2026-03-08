„Pusteblumen für die Ewigkeit“, die gibt es am Stand von Sylvia Hartung zu kaufen. Unter Epoxidharz sind sie in Kugelform sogar für Heuschnupfengeplagte ein Augenschmaus. Einer, den man sich gerne in die eigenen vier Wände stellt, um sich den Frühling nach Hause zu holen. „Alles, was ich an Blumen finde, wird eingegossen“, sagt die Herges-Hallenbergerin. Sie ist mit ihren kleinen Kunstwerken zum Osterhasenbasar nach Benshausen gekommen. In der kommenden Woche wird sie auch beim Ostereiermarkt in Zella-Mehlis dabei sein.