Schokolade – allein das Wort wirkt antidepressiv. Und Nougat sowieso. „Das ist das beste, was Schokolade zu bieten hat“, verkündete das Schokoladenmädchen. Hängt das nicht im Dresdner Zwinger? Richtig – bei den alten Meistern zwischen Rubens und Canaletto. Doch: „Da staubt man nur ein“, meinte Sabine Möller, die in diese Rolle geschlüpft war. Also Flucht nach vorn und ab nach Schmalkalden zur Osterführung. Das Thema jedenfalls passte. Die Kleidung auch. Nur auf dem Tablett war etwas durcheinander gekommen. Nougat, Pralinen, Marzipan und Nüsse statt Trinkschokolade und Wasser. Doch das sollte so sein. Denn die diesjährige Sonderführung am Ostersamstag in Schmalkalden war einfach nougatlastig. Kein Wunder – Schmalkalden ist seit kurzem Nougatstadt.