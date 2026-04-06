Die große Tradition der Osterfeuer ist in Suhl nahezu vergessen – fast. Wo noch vor Jahren in mehreren Ortsteilen solch gesellige kleine Feste Einwohner und Besucher zusammenbrachten, ist nunmehr nur noch Suhl-Neundorf übriggeblieben. Dies vor allem dank seines rührigen Bürgervereins, der das Osterfeuer als eines seiner Jahresevents wieder mit viel Liebe, Engagement und Herzblut zu einem Erlebnis für die ganze Familie gestaltete.