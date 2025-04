„Warum wird das Fuhrwerk einer Dampflok immer in Rot gestrichen“, fragt Susanna Kubernus in die Runde. Unverzüglich schnellen viele Kinderarme in die Höhe, eifrig bedacht, ihre Vermutungen äußern zu können. Nachdem keines der Kinder die richtige Antwort weiß, ruft ein Elternteil aus dem Hintergrund:„Weil man Schäden damit besser erkennen kann.“ Susanna Kubernus nickte und setzt die Tour fort.