Leon war gerade dabei, eine Blume aus Draht zu formen, während Finn sein geformtes Herz bereits in die Papier-Kleber-Masse tauchte. Zufrieden verfolgten die Kinder, was sie mit ein bisschen Fingerspitzengefühl alles basteln konnten. Die Brüder besuchten am Dienstag das Ferienprogramm der Meininger Museen.