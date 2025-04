Osterferien: Langeweile muss nicht sein

Auch die Stadt Meiningen hat für Kinder, Jugendliche und Familien ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm vom 5. bis 21. April zu bieten. Spannende Aktivitäten, kreative Workshops sowie zahlreiche Outdoor- und Indoor-Angebote warten darauf, entdeckt zu werden. Zu den Höhepunkten des Ferienprogramms zählt die Osterhasen-Rallye in der Dampflok Erlebniswelt. Zu dem Kinder-Quiz mit süßer Überraschung gibt es alle Informationen täglich an der Kasse. Ebenso angeboten wird die Park Safari und Eiscreme-Jagd. Dabei kann man kostenfrei Rätselrundwege durch die Meininger Parkanlagen und Innenstadt absolvieren. Die Karten dafür und Belohnungen am Ende gibt es in der Meininger Tourist-Information. Offen steht allen Kinder und Teenies von 4 bis 14 Jahren ebenso die Spielwelt der Meininger Museen im Schloss Elisabethenburg.