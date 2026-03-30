Osterbrunnen: Echte Gemeinschaftswerke

Auch der Brunnen in Welkershausen hat sich herausgeputzt und ist als Osterbrunnen fürs Fest bereit. Wie jedes Jahr haben einige Frauen des Freizeitvereins Welkershausen den Brunnen liebevoll hergerichtet. Der Brunnen wird hier viermal im Jahr besonders dekoriert: zum Osterfest, zum Brunnenfest, zu Halloween und zur Dorfweihnacht. Der geschmückte Brunnen ist für die Bewohner des kleinen Ortsteils von Meiningen immer ein besonderer Blickfang und lädt auch so manchen Spaziergänger zum Verweilen ein.