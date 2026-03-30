Osterbrunnen: Echte Gemeinschaftswerke

In Unterweid ist am Samstag zwar der Frühjahrsputz wegen des angesagten Wetters (es schneite wirklich in der Rhön) abgesagt worden – die Landfrauen in dem Kaltennordheimer Ortsteil jedoch zogen ihren Plan durch, den Brunnen auf dem Lutherplatz zu schmücken, so wie seit vielen Jahren schon. Fichte und Buchsbaum, sorgsam gewickelt, bilden die grüne Unterlage. Es gab dabei auch Überraschungen für die Kinder, welche vor Kurzem beim ebenfalls von den Landfrauen organisierten Frühlingsbasteln im Dorfgemeinschaftshaus dabei waren. Sie fanden am Brunnen an den schmückenden Ketten die von ihnen angemalten Eier wieder. So ist in diesem Jahr der Osterbrunnen ein Gemeinschaftswerk der Unterweider Kinder mit den Landfrauen geworden. Für die Kleinen, die die Landfrauen beim Brunnenschmuck besuchten, gab es auch süße Überraschungen.