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Osterbrunnen Echte Gemeinschaftswerke

Ostern kann kommen – weitere Brunnen der Region sind geschmückt. Dass sie am Wochenende noch mal ein Winterkleid tragen, hätte wohl keiner geahnt.

Osterbrunnen: Echte Gemeinschaftswerke
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In Welkershausen brauchte der Brunnen erst mal eine Generalkur, bevor ihn die Frauen vom Freizeitverein wieder so detailreich und liebevoll schmücken konnten. Der Zulauf wurde erneuert und viele aufwendige Reparaturen wurden vorgenommen. Foto: privat

Auch der Brunnen in Welkershausen hat sich herausgeputzt und ist als Osterbrunnen fürs Fest bereit. Wie jedes Jahr haben einige Frauen des Freizeitvereins Welkershausen den Brunnen liebevoll hergerichtet. Der Brunnen wird hier viermal im Jahr besonders dekoriert: zum Osterfest, zum Brunnenfest, zu Halloween und zur Dorfweihnacht. Der geschmückte Brunnen ist für die Bewohner des kleinen Ortsteils von Meiningen immer ein besonderer Blickfang und lädt auch so manchen Spaziergänger zum Verweilen ein.

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In diesem Jahr waren die Vorbereitungen für das Schmücken des Brunnens besonders aufwendig. Nach nunmehr 14 Jahren an diesem Ort musste er generalüberholt werden. Der Zulauf zum Brunnen musste komplett erneuert werden. Uwe Köhler hat gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern Lukas Seidel und Detlef Hotzel den Brunnen aus der Winterruhe geholt und die notwendig gewordenen und aufwendigen Reparaturen vorgenommen. Allen fleißigen Akteuren gilt ein herzliches Dankeschön, bemerkt Franziska Eberwein vom Freizeitverein.

In Unterweid ist am Samstag zwar der Frühjahrsputz wegen des angesagten Wetters (es schneite wirklich in der Rhön) abgesagt worden – die Landfrauen in dem Kaltennordheimer Ortsteil jedoch zogen ihren Plan durch, den Brunnen auf dem Lutherplatz zu schmücken, so wie seit vielen Jahren schon. Fichte und Buchsbaum, sorgsam gewickelt, bilden die grüne Unterlage. Es gab dabei auch Überraschungen für die Kinder, welche vor Kurzem beim ebenfalls von den Landfrauen organisierten Frühlingsbasteln im Dorfgemeinschaftshaus dabei waren. Sie fanden am Brunnen an den schmückenden Ketten die von ihnen angemalten Eier wieder. So ist in diesem Jahr der Osterbrunnen ein Gemeinschaftswerk der Unterweider Kinder mit den Landfrauen geworden. Für die Kleinen, die die Landfrauen beim Brunnenschmuck besuchten, gab es auch süße Überraschungen.

In Bettenhausen ist der Osterbrunnen von der AG Landlust in schöner Gemeinschaftsarbeit zum Hingucker gestaltet worden – und der Kindergarten machte am Freitag gleich mal einen Abstecher dorthin. Welche Überraschung die Knirpse zuvor der Ortschaft gemacht hatten, lesen Sie bald.