München (dpa/lby) - Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat in seiner Osterbotschaft die Bedeutung des christlichen Glaubens für die gesamte Gesellschaft unterstrichen. Das, was sehr allgemein als "der Westen" bezeichnet werde, sei nicht zu verstehen ohne das Christentum und ohne die Feier der Auferstehung, sagte der Erzbischof von München-Freising in seiner Osterbotschaft, wie vorab mitgeteilt wurde.