Die ältere Kundin ist natürlich bekannt: „Du willst Deine Störche holen?“, fragt die Verkäuferin. „Und noch a Weck dazu“, lautet die Antwort. Das Brötchen kommt mit in die schon bereit liegende Tüte mit dem Storchen-Backwerk. Eine völlig alltägliche Szene kurz vor Ostern im Geschäft der Landbäckerei Koch in Herpf. Vor der Tür macht ein Aufsteller aufmerksam: „Heute: Störche“.
Ostern mit Kuckuck und Fuchs Da back’ mir doch einer ’nen Storch
Jens Wenzel 04.04.2026 - 14:30 Uhr , aktualisiert am 04.04.2026 - 14:30 Uhr