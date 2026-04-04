Die ältere Kundin ist natürlich bekannt: „Du willst Deine Störche holen?“, fragt die Verkäuferin. „Und noch a Weck dazu“, lautet die Antwort. Das Brötchen kommt mit in die schon bereit liegende Tüte mit dem Storchen-Backwerk. Eine völlig alltägliche Szene kurz vor Ostern im Geschäft der Landbäckerei Koch in Herpf. Vor der Tür macht ein Aufsteller aufmerksam: „Heute: Störche“.