Geht es um mehr Geld und mehr Menschen fürs deutsche Militär, so spricht der Osten in zwei Tonlagen, die ziemlich dissonant klingen. Da sind die – in diesem Punkt bei Linken, BSW und AfD einträchtig versammelten – lauten Skeptiker, die Investitionen in militärische Abschreckung von Ländern, die den Nachbarn angreifen, für überflüssig halten oder gar für kriegslüstern. Kriegstüchtigkeit und hohe Militärausgaben wurden demnach der DDR zugestanden und werden Russland verziehen, der Bundesrepublik aber nicht.