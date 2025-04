Ostdeutschland: Ost-Politiker der Grünen: Osten soll mehr Gewicht bekommen

Berlin - Grünen-Politiker aus dem Osten fordern eine gewichtigere Rolle für die ostdeutschen Grünen in der Bundestagsfraktion. "Es reicht nicht, den Osten zu besuchen. Man muss ihn mitentscheiden lassen", heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben an die Grünen-Bundestagsabgeordneten. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet. "Es braucht Veränderung – auch in der Bundestagsfraktion", heißt es. Es brauche Gesichter, die für bündnisgrüne Politik im Osten stünden. Nächstes Jahr stünden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an.