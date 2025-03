Forderungskatalog liegt auf dem Tisch

Die Ost-Ministerpräsidenten hatten im März ein Papier mit einer Art Forderungskatalog an die neue Bundesregierung vorgelegt. Voigt sprach von einem Arbeitsauftrag an die neue Bundesregierung. "Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen, infrastrukturellen und gesellschaftlichen Weichen so zu stellen, dass der Osten nicht nur aufholt, sondern vorangeht", sagte Voigt. Am 3. April sei auch der derzeitige Ost-Beauftragte Carsten Schneider (SPD) dabei.