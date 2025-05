Für 52 Prozent der Befragten in Ostdeutschland ist es die größte Herausforderung im eigenen Unternehmen, Arbeitnehmer zu halten und zu finden. 34,3 Prozent der Unternehmensmanager nannten die Energiepreise. Bei der Frage nach den größten Herausforderungen in den ostdeutschen Bundesländern gaben 40,3 Prozent eine "politische Radikalisierung als Standortsrisiko" an.