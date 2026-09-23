Ostdeutsches Energieforum: Von Bulgarien lernen? Forum nimmt Stromspeicher in den Blick

500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft

Zu dem Forum werden den Angaben zufolge mehr als 500 Vertreter von Politik, Energiewirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Kommunen erwartet. Sie werfen dabei auch einen Blick über die Grenze etwa nach Bulgarien. Das Land gelte inzwischen als "Batterie des Balkans" und zähle weltweit zu den Spitzenreitern, was die Integration von Batteriespeichern ins Stromnetz betreffe, heißt es. Auf dem Forum solle deswegen darüber gesprochen werden, was Deutschland bei der Energiewende von Osteuropa lernen könne.