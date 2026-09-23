Ostdeutsches Energieforum: Von Bulgarien lernen? Forum nimmt Stromspeicher in den Blick

Leipzig - Neue Windräder und Solaranlagen werden gebaut, zugleich sollen zunehmend Batteriespeicher ans Netz. Wie das bei vielerorts begrenzten Anschlusskapazitäten gehen kann, wird beim Ostdeutschen Energieforum am 30. September und 1. Oktober von Fachleuten in Leipzig erörtert. Dabei gehe es auch um die Versorgungssicherheit, teilten die Veranstalter mit. "Welcher Mix aus erneuerbaren Energien, Speichern, flexiblen Verbrauchern, Gasinfrastruktur und dezentraler Erzeugung hält das Energiesystem stabil, ohne die Kosten aus dem Blick zu verlieren?"