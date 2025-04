Buchloe (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A96 sind vier Menschen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der 73-jährige Fahrer eines Reisebusses am Morgen bei Buchloe, dass der Verkehr vor ihm stockte, wie die Polizei mitteilte. Nach Auswertung des Kontrollgeräts des Busses fuhr dieser nahezu ungebremst in einen Pkw mit einer 48-Jährigen am Steuer.