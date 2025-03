Um diese Geschichte zu erzählen, muss man etwas ausholen. Als die Mauer gefallen, als Deutschland wiedervereinigt war, bot das bekanntlich auch vielen Firmen in den alten Bundesländern neue Chancen. Wie der von Karl Mack. Der führte in der oberschwäbischen Gemeinde Baindt im Landkreis Ravensburg ein Unternehmen, das vorwiegend Elektrotechnik für die Automobilindustrie herstellte. Da diese Firma auch viele Kontakte nach Norddeutschland pflegte, waren stets weite Wege zu bewältigen. Eine zentraler gelegene Niederlassung war also wünschenswert.