„Tief im Westen“ ist Felicitas Kotsch aufgewachsen. 1965 in Brühl im Rheinland geboren, verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend in Bochum. Hier wurde sie von der katholischen Kirchengemeinde stark geprägt, und hier machte sie im Jahr 1984 – in dem Herbert Grönemeyer („Der war auf der gleichen Schule wie ich“) sein berühmtes Album „4630 Bochum“ veröffentlichte – ihr Abitur. Dem folgten zunächst drei Semester Studium der Volkswirtschaftslehre in Freiburg, bevor es für das nächste Semester in ihre Heimatstadt zurückging. Sie belegte hier einen Russisch-Intensivkurs.