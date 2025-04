Die berühmte (manchmal auch berüchtigte) 68er-Generation in der alten Bundesrepublik: Sie wollte (endlich) Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, sie wollte Gerechtigkeit, neue Wege (nicht nur an den Universitäten), sie wollte Frieden – in Vietnam und anderswo. „Ich bin eine alte 68erin“, sagt Ilse Pohlan, die geistliche Leiterin des buddhistischen Dharmazentrums in Möhra. „Friedensarbeit war mir immer schon ein ganz wichtiges Anliegen, die Menschen nicht zu spalten, sondern zusammenzubringen.“