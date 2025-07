Vor zwei Jahren standen die Telefone in unserer Redaktion kaum still, als die Meldungen über den von der Ampel-Regierung beschlossenen Härtefallfonds veröffentlicht wurden: Wie man denn an die Antragsformulare kommen und wer beim Ausfüllen helfen könne, wurden wir von den oftmals betagten Anrufern gefragt. Denn es ging darum, dass Ungerechtigkeiten bei der Renten-Überleitung von Ost nach West ausgeglichen werden sollten.