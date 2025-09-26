Neben dem Bundeskanzler war Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Gast der ostdeutschen Ministerpräsidenten, die sich diese Woche auf Schloss Ettersburg bei Weimar trafen. Wegen der andauernden Invasion Russlands in der Ukraine und der dadurch forcierten Aufrüstung in Deutschland fordern Politiker wie der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) oder Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD), dass auch Betriebe in Ostdeutschland Rüstungsaufträge bekommen. Das in Thüringen mitregierende BSW lehnt das kategorisch ab.