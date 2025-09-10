Wer hat’s erfunden? Der Werbespruch für ein Schweizer Kräuterbonbon wird am Donnerstag (10. September) im Thüringer Landtag wieder eine Rolle spielen. Ob dazu geschmunzelt wird, ist unwahrscheinlich. Diesmal meint die Frage eine Ikone der Ostalgie: die unverwüstlichen Simson-Mopeds aus Suhl im Thüringer Wald. Zwei konkurrierende Anträge von AfD auf der einen Seite und CDU, BSW und SPD auf der anderen wollen den juristisch europaweit einzigartigen Sonderstatus der Maschinen ausbauen.