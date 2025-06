Kaum ein Kind hat wohl so ein besonderes Laufrad wie der Sohn von Florian Schulz aus Dresden. Es ist aus Holz, logischerweise flitzt der kleine Mann damit umher und schmeißt es auch mal unachtsam in die Ecke. Tagein. Tagaus. Nicht ganz so logisch ist aber der Rest: Das Modell ist keineswegs von der Stange – sondern eine echte Simson. Naja gut, nicht so ganz. Aber es ist einer S51 nachempfunden und hat optisch alles zu bieten, was das knatternde Vorbild aus den heiligen Suhler Hallen eben auch hat.