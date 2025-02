„Wenn beide Mannschaften bis zum Umfallen kämpfen, kommt am Ende halt so ein Ergebnis raus“, sagte Eisenachs Kapitän Peter Walz in einer ersten Reaktion. Luca Witzke meinte am Dyn-Mikrofon: „Meine Leistung solle andere Leute bewerten. Ich bin einfach froh, dass wir endlich mal einen Punkt gegen Eisenach geholt haben.“ Zuvor hatte es in den vier Duellen (3 x Bundesliga, 1 x DHB-Pokal) seit dem Wiederaufstieg des ThSV im Sommer 2023 jeweils Siege der Wartburgstädter gegeben.