Ost-Duell in 3. Liga Hansa Rostock beendet Auer Serie und klettert auf Rang fünf

Adrien Lebeau (3.) hatte Hansa früh in Führung gebracht. Nach dem 2:0 durch Ryan Naderi (15.) verkürzte Marcel Bär (17.) praktisch im Gegenzug. Nils Fröling (36.) stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her, den Christian Kinsombi (87.) per Foulelfmeter noch ausbaute. Während Hansa auf Platz fünf kletterte, verharrt der FC Erzgebirge auf Rang zehn.