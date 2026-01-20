Die einen nennen es „Retro“. Andere sagen „Ost-Design“. Und wieder andere nennen es „Midcentury-Design“. All diese Bezeichnungen sind nicht ganz richtig und auch nicht ganz falsch. Manchmal geht es auch nur um das, was im Auge des Betrachters Schönheit ist. Und gar nicht selten ist Schlichtheit das, was die Menschen mögen. Eben jene Schlichtheit, die eine Form edel macht und das Material zu etwas Besonderem. So wie bei der Isolierkanne „Majah“, der der Spagat zwischen früher und heute gelingt. Ihr Vorbild, die Isolierkanne „Typ 750“ hatte in den späten 1950er Jahren die Formgestalterin Margarethe Jahny (1923 – 2016) entworfen. Deren Geschirrserie „Rationell“ war einst als sogenanntes Mitropa-Geschirr allgegenwärtig. In leicht abgewandelter Form wird es seit rund einem Jahr in Reichenbach bei Hermsdorf wieder hergestellt, zahlreiche Museumsshops haben es in ganz Deutschland inzwischen im Angebot, auch der Online-Shop dieser Zeitung bietet es an. Und es verkauft sich gut. Die Isolierkanne „Typ 750“ war im jahnyschen Familienstammbaum der Gestaltung also gewissermaßen die schöne große Schwester des Rationell-Geschirrs.