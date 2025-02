>

Die Ossi-Party ging am Samstag in die zweite Runde. Durch den Abend moderierte Kuckuck-Präsident Sascha Reichenbacher, der wie die Meisten im Saal Anwesenden die DDR noch hautnah miterlebt hat. An Ostalgie mangelte es in Neuhaus-Schierschnitz nicht. (Foto: Carl-Heinz Zitzmann)