Auch der Vatikan-Thriller "Konklave" des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger ist mit acht Nominierungen einer der Spitzenkandidaten. "Konklave" ist einer von zehn Anwärtern in der Topsparte "Bester Film", zudem winken Trophäen für Hauptdarsteller Ralph Fiennes, Nebendarstellerin Isabella Rossellini, Filmmusik (Volker Bertelmann), Kostümdesign (Lisy Christl) sowie für adaptiertes Drehbuch, Bühnenbild und Schnitt. Ebenfalls acht Nominierungen hat die Bob-Dylan-Filmbiografie "Like A Complete Unknown".