Oscar der Karnevalisten: Närrisches Gemecker für Groß und Klein

Am Wochenende geht es für Südthüringer Karnevalsvereine wieder um die Wurst. Falsch; es geht um die Ziege. Und zwar um die Goldene. Zum 39. Mal verleiht der Ziegenberger Carneval Club (ZCC) die Trophäe an die besten närrischen Beiträge. Was Wunder, dass die Goldene Ziege längst von dem Ruf begleitet wird, der Oscar für Südthüringer Karnevalsvereine zu sein. Alles in allem haben sich 21 Karnevalsvereine angesagt, um in der Narrhalla des ZCC, die sich im Suhler Sportcenter in Suhl-Nord befindet, dabei zu sein, wenn es um die Goldene Ziege geht. Und hier geben sich nicht nur Südthüringer Narren die Ehre, sondern auch Vereine aus Weimar, Leipzig sowie aus Dürrbach im Landkreis Görlitz. Die Veranstaltung, die alljährlich in Suhl ausgetragen wird, hat offensichtlich einen Ruf, der auch in der Ferne gehört wird.