Närrisches Gemecker für Groß und Klein

Heike Wahl

Der Ziegenberger Carneval Club startet wieder mit der Goldenen Ziege in die Saison.

Oscar der Karnevalisten: Närrisches Gemecker für Groß und Klein
Das sind die begehrten Goldenen Ziegen, die bei den Narren-Vereinen sehr begehrt sind. Foto: Karl-Heinz Frank

Am Wochenende geht es für Südthüringer Karnevalsvereine wieder um die Wurst. Falsch; es geht um die Ziege. Und zwar um die Goldene. Zum 39. Mal verleiht der Ziegenberger Carneval Club (ZCC) die Trophäe an die besten närrischen Beiträge. Was Wunder, dass die Goldene Ziege längst von dem Ruf begleitet wird, der Oscar für Südthüringer Karnevalsvereine zu sein. Alles in allem haben sich 21 Karnevalsvereine angesagt, um in der Narrhalla des ZCC, die sich im Suhler Sportcenter in Suhl-Nord befindet, dabei zu sein, wenn es um die Goldene Ziege geht. Und hier geben sich nicht nur Südthüringer Narren die Ehre, sondern auch Vereine aus Weimar, Leipzig sowie aus Dürrbach im Landkreis Görlitz. Die Veranstaltung, die alljährlich in Suhl ausgetragen wird, hat offensichtlich einen Ruf, der auch in der Ferne gehört wird.

Das hat zur Folge, dass die Tickets für die Oscar-Verleihung, die am Samstag stattfindet, schon immer sehr frühzeitig ausverkauft sind. Das närrische Gemecker im Ringen um die Goldene Ziege, gibt es seit ein paar Jahren aber nicht mehr nur für die erwachsenen Narren, sondern auch für Kinder. Dieses lautstarke Spektakel geht am Sonntag, 29. November, über die Bühne. Auch dafür sind die Karten leider schon ausverkauft.

Besser sieht es für Liebhaber der Narretei auf dem Ziegenberg im Februar aus. Am 14. Februar steht die große Gala des ZCC auf dem Programm. Und da dreht sich alles um die Liebe – wie passend zum Valentinstag.

„Nur die Liebe zählt – das ist unser Motto für die gesamte Saison“, sagt Kai Truckenbrodt, der Präsident des ZCC. Und er verrät, dass der Elferrat einen zum Thema passenden Einmarsch gestalteten wird, so wie das schon lange Tradition ist beim ZCC. Was das Publikum da erwartet?

Der Präsident und Kai Pflaume

Das bleibt freilich noch geheim. Aber eins sickert doch schon durch: Der Präsident wird als Kai Pflaume auftreten. Klar; „Nur die Liebe zählt“ war dessen Sendung. Der Vorname Kai passt ja zum Präsidenten. Und das Pflaumenkostüm wird ihm sicher auch gut stehen.

Das Thema Liebe wird sich auch bei der Goldenen Ziege wie ein roter Faden durch die Narrhalla ziehen. Und auch beim Kinderfasching, der am 15. Februar, ab 14.30 Uhr, im Sportcenter Suhl steigt. „Alles sind auf Liebe eingestellt, die Büttenredner, die Tanzgruppen, der Elferrat. Und noch etwas: Wir werden am Gala-Abend auch wieder das schönste Kostüm prämieren“, so Kai Truckenbrodt.

Der Kartenvorverkauf für die Gala und für den Kinderfasching beginnt am 30. November auf der Homepage des Vereins: www. zcc.de.