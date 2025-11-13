Am Beginn der 14. Sitzung des Ortsteilrats von Oehrenstock entledigte sich Ortsteilbürgermeister Wolfram Lortsch zunächst mal der angenehmen Aufgabe, dem Kita- und Schulförderverein Langewiesen, der Freiwilligen Feuerwehr, der Blaskapelle, aber auch allen weiteren Helfern und Vereinen für die Gestaltung des gelungenen Kinderfestes am 13. September anlässlich des Weltkindertages zu danken. Die Organisation und Veranstaltungsleitung lag in den Händen Ortsteilrates. In kollegialer Gemeinschaftsarbeit wurde diese aufwändige Arbeit geleistet. Das Lob der Festbesucher, allen voran Kinder aus dem Ort und dem nahen Umland, galt bereits da allen am Erfolg Beteiligten.