Zur jüngsten Ortsteilratssitzung erlebten die Gäste das neue Zeitregime für die Zusammenkunft von Ratsmitgliedern mit der Ortsbürgerschaft: Künftig beginnt der öffentliche Sitzungsteil um 19.30 Uhr. Zu ihrer nicht öffentlichen Beratung treffen sich die Ratsmitglieder schon vorher. Ortsteilbürgermeister Wolfram Lortsch begründete dies so: „Wenn wir künftig nach dieser Reihenfolge verfahren, ist das Treffen mit der Bürgerschaft, das bislang durch den nicht öffentlichen Sitzungsteil zeitlich begrenzt war, in den Abend hinein so lange offen, wie es die aktuelle Lage, verbunden mit den Bürgerwünschen nach geselliger Gemeinschaft, hergibt.“ Die Bürger begrüßten diese Neuordnung.