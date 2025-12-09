﻿Am Ende eines arbeitsreichen Jahrs zum Wohle der Stadt kann man auch mal dem Vergnügen größeren Raum geben – und dieser Raum war für diese 17. Langewiesener Ortsteilratssitzung am Montagabend ganz konkret das Hobby- und Niedrigenergiehaus von Gunter Jacob. Beifall und ein dickes Dankeschön von den Sitzungsteilnehmern gab es für den Hausherren als spendablen Gastgeber mit großem Gemeinschaftssinn. Die Gäste kamen aus dem Staunen nicht heraus, als Gunter Jacob seine Kletterkünste zeigte, mächtigen Theaterdonner erschallen ließ und den Riemen auf die Lichtorgel warf, um mit Musik für beste Stimmung bei Speis und Trank zu sorgen.