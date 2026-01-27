Langewiesen schrumpft. Natürlich nicht in der Fläche, aber in der Einwohnerzahl: Gerade mal zwei Mädchen und sieben Jungs wurden im Jahr 2025 in der Stadt, die jetzt ein Ortsteil von Ilmenau ist, geboren. Ein Jahr davor bildeten noch zehn Neugeborene den Jahrgang 2024. Dagegen stehen 31 Sterbefälle in 2025 als natürliche Minderung der Einwohnerschaft dem Geburtenzuwachs gegenüber. Diesen ernüchternden Blick in die Statistik gewährte Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner den Ortsteilräten und weiteren knapp zehn Gästen auf der Januar-Sitzung des Ortsteilrates.