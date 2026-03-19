Leicht machten es sich die Ortsteilräte mit Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz an der Spitze nicht, als sie letztlich dem Vorschlag der Stadt zustimmten, den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „In den langen Lehden“ nicht zu erweitern. Dass mit diesem Beschluss ein Entwicklungsstrang für die Neuansiedlung von Gewerbetreibenden und den Zuzug künftiger neuer Bürgern gekappt wird, drücke im Ort die Stimmung, hieß es.