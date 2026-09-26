Die Mitglieder der Vereine in Benshausen tragen in erster Linie mit ihren Veranstaltungen und ihrem Engagement dazu bei, das Miteinander im Ortsteil im gesamten Jahresverlauf zu gestalten. Zwei Vereine, die sich in Benshausen für das Gemeinwohl stark machen, haben Zuschüsse zu Investitionen aus den Ortsteilmitteln beantragt und nun zur jüngsten Sitzung des Ortsteilrates auch genehmigt bekommen. Freuen kann sich die Kirmesgesellschaft Benshausen über 500 Euro sowie der Feuerwehrverein Benshausen über 329,50 Euro.