Abgeschnitten. Besser lässt sich nicht bezeichnen, was die Bürger, die in Neuwerk leben, derzeit erleben müssen. Der kleine Ortsteil von Schmiedefeld hat keine Bushaltestelle und seit Kurzem noch nicht mal mehr einen Fußweg, der aus dem Ort herausführt. Seit Anfang August ist der einzige Weg, auf dem die Leute sicheren Fußes nach Schmiedefeld gelangen konnten, nicht mehr nutzbar. Wer kein Auto hat, der muss seither entlang der stark befahrenen Landesstraße auf dem Bankett laufen.