Buchstäblich wie die Jungfrau zum Kinde ist Michael Storch im vergangenen Jahr zu seiner ehrenamtlichen Tätigkeit gekommen, Ortsteilbürgermeister für Mäbendorf zu werden. Dabei ist er selbst erst seit acht Jahren Mäbendorfer, seit ihn die Liebe in den Ortsteil von Suhl verschlagen hat, der er seit 1979 bereits schon ist. Voll berufstätig, Vater von vier Kindern, nebenbei noch eine Kleintierhaltung, schon das in Summe hört sich bereits ohne diesen neuen Posten nach mehr als sehr gut beschäftigt an. Doch wenn Michael Storch Ja sagt, dann meint er das auch so. Auch wenn er – wie im Falle des Ortsteilbürgermeisters – dazu erst überredet wurde.