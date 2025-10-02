„Kloster ist nun wieder ein Stückchen schöner geworden“, stellte Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) bei der feierlichen Übergabe der neugestalteten Straße „Am Bohnengrund“ fest. Zwar sind es in Zahlen nur 185 Meter, für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes ist die sanierte Straße jedoch ein großes Stück zurückgewonnene Lebensqualität. Klaus Bohl erinnerte daran, dass die Straße zuvor in einem schlechten Zustand war. Durch den nebengelegenen Spielplatz gab es täglich viel Verkehr und die Straße war stark in Mitleidenschaft gezogen. Daher war eine Sanierung dringend notwendig. Zudem kam es in der Vergangenheit oft zu Engpässen oberhalb des Spielplatzes bei sich begegnenden Fahrzeugen.