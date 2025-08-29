Ortsjubiläum: Wer spendet für Friedrichshöhe?

Unsere Zeitung, die selbst zu den Unterstützern der Idee zählt, gehört selbstverständlich auch zu den Spendern. Ebenso die Stadt Eisfeld und der Landkreis Hildburghausen. Auch sie haben dazu beigetragen, dass Philipp Tanzberger tätig werden konnte. Auf diese Weise ist bereits über die Hälfte der Summe zusammen gekommen. Unser Aufruf gilt nun all jenen, die gerne zum Wandern hoch an den Rennsteig fahren – denn dazu eignet sich der kleine Ort ganz ausgezeichnet. Wer mithelfen, und auf dieser Weise der Gemeinde ganz persönlich gratulieren möchte, kann ganz einfach einen Betrag seiner Wahl unter dem Verwendungszweck „Geschenk 300 Jahre Friedrichshöhe“ auf das Konto der Stadt Eisfeld bei der Kreissparkasse Hildburghausen (IBAN: DE74 8405 4040 1120 1007 78) überweisen. Die Friedrichshöher freuen sich sicherlich auch über kleine Beträge. Und das Schöne daran: Wir veröffentlichen die Namen aller Spender an dieser Stelle – und würdigen diese damit auch. Das Programm zum Jubiläumsjahr des einst wegen seiner Glashütte gegründeten Ortes kennt noch einen letzten Punkt: Im Advent soll es – wie bereits im Februar – noch eine Fackelwanderung geben. Dann nicht zum „Apres Ski“, sondern mit Glühwein und Grog.