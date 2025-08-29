 
Ortsjubiläum Wer spendet für Friedrichshöhe?

Die einst kleinste Gemeinde der DDR feiert Geburtstag: Natürlich gibt es für den beliebten Wanderort am Rennsteig auch ein Geschenk. Gesucht werden nun Sponsoren.

 
Ortsjubiläum: Wer spendet für Friedrichshöhe?
Beim Picknick Open Air am 24. August wurde das Geschenk enthüllt. Foto: Karl-Wolfgang Fleißig

Aus einer spontanen Idee – geboren während einer Abendwanderung gelegentlich der Eisfelder Sommerkonzerte in Friedrichshöhe – wurde nun doch eine wunderbare bleibende Erinnerung an den 300. Geburtstag, den der kleine, sympathische Ort ganz hoch oben im Landkreis in diesem Jahr feiert. Holzkünstler Philipp Tanzberger hat ein ganz besonderes Relief aus dem Stamm geschnitten, das in der Ortsmitte, wo sich Einheimische und Wanderer gerne treffen, aufgestellt wird. Für dieses besondere Geschenk im Wert von 850 Euro werden noch Sponsoren gesucht.

Unsere Zeitung, die selbst zu den Unterstützern der Idee zählt, gehört selbstverständlich auch zu den Spendern. Ebenso die Stadt Eisfeld und der Landkreis Hildburghausen. Auch sie haben dazu beigetragen, dass Philipp Tanzberger tätig werden konnte. Auf diese Weise ist bereits über die Hälfte der Summe zusammen gekommen. Unser Aufruf gilt nun all jenen, die gerne zum Wandern hoch an den Rennsteig fahren – denn dazu eignet sich der kleine Ort ganz ausgezeichnet. Wer mithelfen, und auf dieser Weise der Gemeinde ganz persönlich gratulieren möchte, kann ganz einfach einen Betrag seiner Wahl unter dem Verwendungszweck „Geschenk 300 Jahre Friedrichshöhe“ auf das Konto der Stadt Eisfeld bei der Kreissparkasse Hildburghausen (IBAN: DE74 8405 4040 1120 1007 78) überweisen. Die Friedrichshöher freuen sich sicherlich auch über kleine Beträge. Und das Schöne daran: Wir veröffentlichen die Namen aller Spender an dieser Stelle – und würdigen diese damit auch. Das Programm zum Jubiläumsjahr des einst wegen seiner Glashütte gegründeten Ortes kennt noch einen letzten Punkt: Im Advent soll es – wie bereits im Februar – noch eine Fackelwanderung geben. Dann nicht zum „Apres Ski“, sondern mit Glühwein und Grog.