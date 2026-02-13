Ortsjubiläum 2027: Unterlind sucht seine Geschichte

Unterlind blickt im Jahr 2027 auf eine lange und bewegte Geschichte zurück: 1252 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Dieses besondere Jubiläum soll nicht nur feierlich begangen, sondern gemeinsam mit Leben gefüllt werden.
Der Sonneberger Ortsteil Unterlind bittet um Fotos, Urkunden und Erinnerungsstücke. Grund: im Jahr 2027 wird die 775-jährige Geschichte des Ortes gefeiert.
Vereine und engagierte Bürger arbeiten bereits intensiv an den Vorbereitungen für ein Jubiläumsjahr, das die Geschichte und den Zusammenhalt des Ortes in den Mittelpunkt stellt.
Um die Vergangenheit Unterlinds sichtbar und erlebbar zu machen, sind nun die Einwohner gefragt. Gesucht werden alte Fotos, Dokumente, Urkunden, Zeitungsartikel, Vereinsunterlagen oder persönliche Erinnerungsstücke, die das Leben im Ort in früheren Zeiten widerspiegeln.
Ob Dorffeste, Schulklassen, Handwerksbetriebe, landwirtschaftliche Arbeit, besondere Ereignisse oder historische Aufnahmen von Straßen und Gebäuden – jedes Dokument erzählt ein Stück Heimatgeschichte.
Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Geschichte des Unterlinder Feuerlöschwesens. Von großem Interesse sind Unterlagen, Bilder oder Hinweise zur Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr. Insbesondere besteht die Hoffnung, möglicherweise verschollene Teile der alten Feuerwehrchronik wiederzufinden.
„Jeder Beitrag zählt. Auch kleine Funde können für unsere Ortsgeschichte von großer Bedeutung sein“, betont Ortsteilbürgermeister Sven Eisenhardt. Selbstverständlich werden alle zur Verfügung gestellten Unterlagen sorgfältig behandelt, auf Wunsch digitalisiert und zuverlässig an die Eigentümer zurückgegeben.
Das Jubiläumsjahr 2027 soll ein Fest der Gemeinschaft werden – getragen von Erinnerungen, Stolz und Zusammenhalt. Ziel ist es, die Geschichte Unterlinds zu bewahren und zugleich für kommende Generationen sichtbar zu machen.
Wer Materialien beisteuern möchte, kann sich wenden an den Feuerwehrverein Unterlind bzw. an die Freiwillige Feuerwehr Unterlind (E-Mail: fwv.unterlind@gmail.com bzw. Anschrift: Ortsstraße 43, 96515 Sonneberg) oder direkt an Ortsteilbürgermeister Sven Eisenhardt.