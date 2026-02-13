Ortsjubiläum 2027: Unterlind sucht seine Geschichte

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Jagdgenossenschaft Oberlind erteilt Unterlind eine Absage Eine Eingliederung der Unterlinder in die Oberlinder Jagdgenossenschaft. Diese Idee wurde in der vergangenen Woche wie erwartet von den Oberlinder Jagdgenossen einstimmig abgelehnt.

Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Geschichte des Unterlinder Feuerlöschwesens. Von großem Interesse sind Unterlagen, Bilder oder Hinweise zur Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr. Insbesondere besteht die Hoffnung, möglicherweise verschollene Teile der alten Feuerwehrchronik wiederzufinden.