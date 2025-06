Nach knapp zehn Jahren Pause wurde der Wunsch vieler Oehrenstöcker an den Ortschaftsrat herangetragen, einen seinerzeit wohl bewährten Rundgang mit Erzählungen zur Ortsgeschichte neu aufzulegen. Ortschronist Helmer Schneider brauchte zum Übernehmen dieser ehrenvollen Aufgabe nicht überredet zu werden. Für ihn ist es immer eine Lust, sein einmaliges Wissen über die Geschichte seines Heimatdorfes, das ihm wie kaum jemand anderem ans Herz gewachsen ist, öffentlich zu machen. In Schriftform gemeinsam mit seinen Heimatgeschichtsfreunden in den „Oehrenstöcker Heimatblättern“ – und mündlich bei jeder passenden Gelegenheit. So auch bei diesem Rundgang, dem ersten Teil der besonderen Wanderung durchs „Dorf am kalten Berg“, wie die letzte Pastorin ihren Dienstort Oehrenstock einst nannte.