﻿Die Kameradinnen und Kameraden des Geratal-Feuerwehrvereins und der Ortsfeuerwehr Geschwenda (Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung) trafen sich am Samstagnachmittag im Luther- Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde zur Jahreshauptversammlung. In knapp drei Stunden wurde die geleistete Arbeit 2025 bilanziert und es gab dafür auch reichlich Gruß- und Dankesworte. Als geselliger Abend mit Speis und Trank klang das gemeinsame Treffen aus.