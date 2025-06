In der zweiten Juliwoche werden die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Möhrenbach beginnen. Die Planungen für die sanierungsbedürftige Straße haben schon mehrere Bürgermeister Möhrenbachs verfolgen können. Anfangs als Landesstraße in Verantwortung des Freistaats ist seit der Eingemeindung von Möhrenbach die Baulastträgerschaft an die Stadt Ilmenau übergegangen. Vom Ausbau der stark frequentierten Ortsdurchfahrt erhoffen sich die Möhrenbacher viel – doch ob sich alle Belastungen in Zusammenhang mit dem Verkehrsaufkommen beeinflussen lassen, bleibt fraglich.