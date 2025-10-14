Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß brachte es am Montag bei der Straßenfreigabe auf den Punkt: Es ist vorbei. Eine gewisse Erleichterung war bei Stadtverwaltung, Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi), den Verantwortlichen von Thüringer Energienetze (TEN), von Tiefbaufirma Schramm und nicht zuletzt den ehrenamtlichen Ortsteilverantwortlichen zu spüren, als das symbolische Band zur Freigabe der 700 Meter langen Wümbacher Straße durchtrennt wurde. Fast drei Jahre und an die drei Millionen Euro (Stadt: 1,1 Millionen Euro/Wavi: 1,8 Millionen) bedurften es, bis die Baustelle wieder Straße geworden war. Allerdings und auch das räumte man ein: Die ausgebaute Straße dürfte nun für die nächste Generation, am besten noch die nächsten zwei, drei Jahrzehnte auf zeitgemäßem Stand, sprich fix und fertig sein ...